Os argumentos da CBF para Brasil ser a sede do Mundial de Clubes em 2029

Samir Xaud quer Mundial no Brasil (CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manifestou publicamente seu desejo de sediar o próximo Mundial de Clubes, em 2029, no Brasil. A Fifa recebeu a indicação com agrado, mas haverá concorrência para abrigar o evento daqui a quatro anos. Espanha, Marrocos, Austrália/Nova Zelândia e Estados Unidos também são postulantes a palco do novo torneio.