De sedentário a maratonista: a história do influenciador Ni do Badoque

Influenciador Ni do Badoque encara desafio de 72 km na Maratona do RJ

Influenciador Ni do Badoque (Divulgação)

Superando barreiras. O influenciador digital pernambucano, Ni do Badoque, de 30 anos, irá encarar um dos maiores desafios de um corredor: correr 30 km no sábado e, no dia seguinte, completar uma maratona de 42 km, totalizando 72 km em dois dias na Maratona do Rio. O feito impressiona por si só, mas se torna ainda mais impactante quando se conhece a história por trás da superação.