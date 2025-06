Pablo mira partida contra o Ceará e pede apoio da torcida do Sport

Atacante valoriza pausa no calendário e projeta retomada rubro-negra a partir do duelo contra o Vozão

ILHA DO RETIRO

Pablo é um dos atacantes do Sport (Paulo Paiva/Sport)

Em meio ao período de intertemporada, o Sport segue em ritmo intenso de treinamentos sob o comando do técnico Daniel Paulista. Contratado com a missão de resgatar o clube em um momento delicado da temporada, o treinador completou a primeira semana de atividades no CT José de Andrade Médicis.