CBF comunica à Fifa o interesse em sediar o próximo Mundial de Clubes

A próxima edição da Copa do Mundo de Clubes acontecerá em 2029; Austrália também demonstrou interesse em sediar o torneio

Samir Xaud, presidente da CBF (Rafael Ribeiro/CBF)

O bom desempenho das equipes brasileiras na Copa do Mundo de Clubes até o momento pode reverberar de maneira positiva. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) demonstrou à Fifa o interesse do Brasil em sediar a próxima edição do torneio.