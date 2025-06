Flamengo vira sobre o Chelsea, ouve 'olé' na Filadélfia e fica perto das oitavas do Mundial

Flamengo Mundial de Clubes (Franck Fife/AFP)

Foram necessários três minutos para o Flamengo mudar a história do jogo mais difícil na fase de grupos do Mundial de Clubes e vencer de virada o Chelsea nesta sexta-feira, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Os cariocas resolveram com paciência uma partida que poderia ser complicada e terminaram colocando o rival inglês na roda e ouvindo "olé" das arquibancadas, tomadas por rubro-negros.