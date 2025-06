Veja como fica a situação do Botafogo no Mundial após vitória sobre o PSG

Igor Jesus marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o PSG na noite de ontem (Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo venceu o Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões, por 1 a 0, nesta quinta-feira, e ficou perto de avançar às oitavas de final do Mundial de Clubes. Em primeiro lugar do Grupo B, com seis pontos, o time comandado por Renato Paiva já havia vencido o Seattle Sounders por 2 a 1 na primeira rodada.