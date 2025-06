Messi elogia Cristiano Ronaldo, mas declara: 'Não somos amigos'

Rival de Cristiano Ronaldo nos gramados da Europa, Messi abriu o jogo e falou sobre a relação com o português

Messi está no Inter Miami (PAUL ELLIS / AFP)

Após garantir a vitória do Inter Miami por 2 x 1 sobre o Porto, nessa quinta-feira (19/6), pela Copa do Mundo de Clubes, Lionel Messi abriu o jogo sobre a relação Cristiano Ronaldo. Por Barcelona e Real Madrid, respectivamente, os astros dividiram o protagonismo do futebol mundial nos últimos anos.