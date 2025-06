Maratona do Rio: Com recorde, colombiana é tricampeã dos 10KM

Com recorde e domínio, Laura Espinosa brilha nos 10K da Maratona do Rio (Lucas de Oliveira)

A Maratona do Rio, nesta sexta-feira (20), foi marcada por festa, superação e grandes marcas na prova dos 10KM. No feminino, quem levou a melhor foi a colombiana Laura Manuela Espinosa Morales, que não apenas garantiu o tricampeonato consecutivo como também quebrou seu próprio recorde, cruzando a linha de chegada em 34min32s. No masculino, o brasileiro Wendell Jerônimo, de Mato Grosso, confirmou seu favoritismo ao vencer com o tempo de 29min22s.