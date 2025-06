Pernambucanos destacam emoção ao participar da Maratona do Rio de Janeiro

Com recorde e domínio, Laura Espinosa brilha nos 10K da Maratona do Rio (Paulo Mota/DP Esportes)

Pernambucanos levam bandeira e orgulho à Maratona do Rio. A cerca de 2.300 quilômetros de casa, diversos pernambucanos estão marcando presença na Maratona do Rio de Janeiro. Em meio a milhares de atletas de todo o Brasil e do mundo, os corredores do estado não apenas participaram das provas, mas levaram com orgulho o nome e a cultura de Pernambuco à capital fluminense.