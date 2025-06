Botafogo Choca o Mundo: Vence o PSG e Revive a Esperança Sul-Americana no Mundial de Clubes

Em uma atuação memorável, o Botafogo surpreende o Paris Saint-Germain, mostrando organização defensiva e contra-ataques eficientes. A vitória histórica reacende a chama do futebol sul-americano e prova que é possível competir com os gigantes europeus

Mundial de Clubes: Botafogo mostra que ainda podemos com os europeus (Agência Brasil)





A última vez que isso tinha acontecido foi em 2012. Desde então, havia uma certeza entre vários analistas e especialistas em futebol: não se batia mais de frente com o europeus e sua poderosa capacidade de investimento, de comprar os melhores jogadores do mundo – inclusive os nossos – e montar verdadeiras seleções mundiais.

Mas no meio do caminho tinha um Botafogo. Tinha um Botafogo no meio do caminho.

O Paris Saint-Germain entrou em campo sob os olhares certos de uma vitória. Afinal, venceram a Champions League impondo uma goleada sobre a Inter de Milão e, mais recentemente, aplicaram um 4x0 sem piedade no Atlético de Madrid, na primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes. Portanto, uma vitória contra um time sul-americano parecia óbvia. Mas as coisas nunca são óbvias em se tratando de Botafogo.

O mesmo Botafogo virtualmente campeão Brasileiro em 2023 e que deixou o título escapar nas últimas rodadas. O mesmo Botafogo traumatizado pela derrota do ano anterior e que deu a volta por cima em 2024, vencendo o Brasileirão e a Libertadores. O mesmo Botafogo que perdeu seus dois principais jogadores para 2025, teve início errático na temporada e chegava cercado de dúvidas no mundial.

Foi esse Botafogo que parou o PSG, montou uma defesa tão eficiente que não expôs seu goleiro a maiores perigos. Deixou os europeus com a bola, girando de um lado para o outro sem opções de chegar ao gol de John.

Jogar sem bola também é jogar. E como dizem os norte-americanos em seus esportes com placares intermináveis de dois dígitos, ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. E foi na batalha defensiva de Artur, recuperando a bola que sobrou para Savarino encontrar Igor Jesus em velocidade, que o alvinegro carioca mostrou que sim, jogamos o mesmo esporte que eles.

Na verdade, Donnarumma teve mais trabalho do que John durante toda a partida. Posse de bola é importante, mas não é tudo.

O brasileiro foi dormir nessa quinta-feira sabendo que sim, ainda podemos com eles. Neste mundial, Palmeiras e Fluminense já haviam batido na trave contra Porto e Borussia Dortmund, respectivamente. Por fim, o Botafogo chegou lá. Os europeus estão suando, e não é apenas pelo sol de meio-dia nos gramados dos Estados Unidos.