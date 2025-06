Beto Lago: 'Podemos ter um brasileiro nas semifinais do Mundial de Clubes?'

Igor Jesus marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o PSG na noite de ontem (Vítor Silva/Botafogo)

Disparidades

Com a pausa nas divisões dos clubes pernambucanos nos Brasileiros, a atenção dos amantes do futebol se volta totalmente para a Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. O torneio acontece em meio a um cenário de expectativas e reflexões sobre o nível de competitividade dos nossos clubes frente aos gigantes do futebol europeu. Este torneio contará com quatro clubes brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Esses times se apresentam não apenas como representantes do Brasil, mas também como candidatos a desafiar potências consolidadas e emergentes no cenário global do futebol. A grande questão em debate nos meios esportivos é avaliar a verdadeira capacidade dos nossos clubes ao se confrontarem com as forças europeias. É importante destacar que a situação atual pode não ser a ideal para uma comparação justa. Os europeus estão no final da temporada, com seus elencos alcançando um pico de desempenho físico e tático; enquanto isso, nossos times ainda se encontram na metade de suas jornadas, talvez sem o mesmo fôlego que teríamos no fim do ano. Sob condições normais, considerando competitividade física e técnica, é desafiador para os brasileiros se equipararem a Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique. Entretanto, times como Palmeiras e Flamengo demonstram potencial para rivalizar em pé de igualdade com clubes europeus que se encontram em uma segunda linha, como Porto, Benfica e Borussia Dortmund. As expectativas de um brasileiro alcançando a semifinal nesta Copa do Mundo de Clubes são palpáveis, mas tudo ainda depende de fatores como o sorteio dos jogos e a forma como cada equipe se apresentará durante a competição.