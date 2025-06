Daniel Paulista completa uma semana de treinos e melhora ambiente no Sport

Técnico tem contato direto com atletas, muda rotina no CT e tenta recuperar a equipe para a sequência da temporada

Daniel Paulista é o técnico do Sport (Paulo Paiva/Sport)

Completando uma semana de treinamentos à frente do Sport nesta sexta-feira (19), o técnico Daniel Paulista já começa a dar sinais de sua marca no clube rubro-negro. Em meio a uma intertemporada fundamental para o Leão, o novo comandante trabalha na base do entusiasmo para reconstruir não só o futebol da equipe na Série A, mas também o ambiente dentro do clube.