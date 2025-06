Sport tenta o retorno do meia Gustavo, atualmente no futebol árabe

Leão tenta o empréstimo do jogador, que possui vínculo com o Al Ahli, até o fim da atual temporada

Gustavo meia Sport (Anderson Stevens/Sport)

O Sport confirma o retorno de Meia Gustavo, de 22 anos, revelado nas categorias de base do Leão. Atualmente vinculado ao futebol dos Emirados Árabes Unidos, o jogador tem vínculos com o Al Ahli e estava emprestado ao Ittihad Kalba. A informação foi divulgada inicialmente e confirmada pela reportagem do Sports DP.