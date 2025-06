Paulo Sérgio iniciará transição física e se aproxima de retorno no Náutico

O médico do clube Felipe Fragoso falou sobre a lesão e a recuperação do atacante

Após quase dois meses de ausência, Paulo Sérgio tem retorno próximo (Gabriel França / CNC)

Ausente do Náutico desde o duelo contra o Brusque, no dia 4 de maio, o atacante Paulo Sérgio se aproxima de retorno aos gramados. Nesta quinta-feira (19), o médico do clube Felipe Fragoso atualizou a situação física do atleta e detalhou a sua recuperação.