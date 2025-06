Náutico tem pausa na Série C para confirmar evolução e recuperar jogadores lesionados

Náutico tem foco exclusivo na sequência da Série C (Rafael Vieira / DP Foto)

Com a vitória sobre o Maringá e a aproximação ao G8 da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico terá uma pausa importante na competição nacional. O Timbu só volta a campo no dia 29 de junho, quando visita o Tombense, e usará período para confirmar a evolução da equipe e recuperar jogadores lesionados.