Mundial de Clubes: Palmeiras x Al-Ahly é interrompido por risco de raios no MetLife Stadium

Aviso foi exibido no telão do estádio (FRANCK FIFE / AFP)

O segundo duelo do Palmeiras no Mundial de Clubes, contra o Al-Ahly, no MetLife Stadium, foi interrompido devido à possibilidade de "clima severo" em East Rutherford, onde fica o estádio nos Estados Unidos. O jogo foi paralisado aos 17 minutos e com placar favorável ao time alviverde, que vai vencendo por 2 a 0 - gols contra de Abou Ali e de Flaco López.