Mundial de Clubes: Luis Enrique elogia Botafogo e mostra encanto com o futebol sul-americano

Treinador enxerga PSG como time a ser batido nesse Mundial (AFP)

Campeão da Liga dos Campeões e dirigindo uma das melhores equipes da atualidade, o técnico espanhol Luis Enrique sabe da força do Paris Saint-Germain e que sua equipe é a rival a ser batida nos Estados Unidos. Mas faz questão de ressaltar a história do Botafogo, rival desta quinta-feira pelo Mundial de Clubes, e ainda mostra-se encantado com o que vem acompanhando do futebol sul-americano na competição - os quatro brasileiros e os dois argentinos não perderam na rodada de estreia.