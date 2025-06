Rodrigues, lateral do Santa Cruz, exalta campanha na Série D

A Cobra Coral volta a campo daqui a 10 dias, onde enfrenta o Central, no Estádio do Arruda, pela 10ª rodada da Série D de 2025

Rodrigues, lateral esquerdo do Santa Cruz (Divulgação/Santa Cruz)

O Santa Cruz detém a melhor campanha geral da Série D, após a vitória sobre o Sousa na última rodada, a Cobra Coral chegou a maior pontuação de todos os times da competição, com 22 pontos. Ao todo, o Tricolor do Arruda tem 81% de aproveitamento na competição, com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota, além de um saldo de 10 gols, onde são 16 marcados e apenas seis sofridos até o momento.