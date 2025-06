Botafogo enfrenta 'melhor PSG da história'; veja onde assistir

Igor Jesus marcou um dos gols da vitória contra o Seattle Sounders (Vítor Silva/Botafogo)

Posicionado no 'grupo da morte' do Mundial de Clubes, o Botafogo é o time brasileiro teoricamente com a maior dificuldade para avançar às oitavas de final. Depois da estreia com vitória sobre o Seattle Sounders, o alvinegro carioca vai experimentar o auge do problema diante do Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões e cuja versão atual é tida como a melhor da história do clube francês. A bola rola às 22h (horário de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da Globo, do SporTV e da CazéTV,