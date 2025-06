Palmeiras reencontra Al Ahly buscando primeira vitória no Mundial

O Verdão empatou em 0 a 0 com o Porto na estreia da Copa do Mundo de Clubes (Cesar Greco/ Palmeiras)

Após o empate em 0 x 0 com o Porto pela 1ª rodada da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras terá mais um desafio pela frente. Em busca da primeira vitória no torneio, o Verdão encara o Al Ahly, do Egito nesta quinta-feira (19/6), às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A partida terá transmissão da Globo, do SporTV e da CazéTV,