Beto Lago: 'SAF do Santa Cruz promete ser uma revolução em três cores'

Revolução em três cores

Na terça-feira, tive a alegria de lançar meu livro “Sport, Uma Razão Para Viver”, no Boi & Brasa Churrascaria. Cercado por amigos, torcedores e familiares, todos unidos pela paixão ao vermelho e preto. Infelizmente, a chuva impediu a presença de muitos outros. No entanto, ontem, o dia foi puxado. Além de enviar os livros aos compradores, dediquei uma parte do meu tempo a examinar a proposta vinculante para a SAF do Santa Cruz. O contrato de compra e venda de ações sob unidade produtiva isolada, compromisso de investimento e outras avenças tem 217 páginas. Aqueles que se dispuserem a lê-lo certamente precisarão do suporte de advogados e economistas. O documento é assinado pelo Santa Cruz Futebol Clube, Cobra Coral Participações S.A., ARK Gestora de Recursos e a Associação dos Torcedores e Amigos do Santa Cruz. Entre os muitos detalhes do contrato, que inclui quatro aditamentos, uma carta de oferta vinculante e dois anexos financeiros, destaca-se a reestruturação das ações da SAF: 10% das Ações On Classe A permanecerão com o clube, enquanto 90% das Ações On Classe B serão transferidas para a investidora. O documento especifica valores de aquisição, recursos de manutenção e prazos para o cumprimento das condições estabelecidas. Um aspecto notável é o item 6, que trata da inalienabilidade do estádio do Arruda, deixando claro que a SAF terá até a liberdade de escolher o tipo de grama a ser utilizado. É imprescindível aprofundar nos detalhes dessa proposta, especialmente entre conselheiros, sócios e torcedores do Santa Cruz. É fundamental que o debate seja amplo e aberto, pois o clube está prestes a passar por uma verdadeira revolução em três cores.