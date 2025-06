Náutico tem salários atrasados de membros do elenco e comissão técnica

Náutico passa por questão fora de campo ( Rafael Vieira / DP Foto)

Passada a euforia da vitória sobre o Maringá, que recolocou a equipe na briga pelo G8 da Série C, o Náutico voltou a ter problemas. O clube está com salários atrasados de parte do elenco e comissão técnica. Os atletas Muriel, Vinícius e Paulo Sérgio estão com atrasos salariais, além do técnico Hélio dos Anjos e do auxiliar Guilherme dos Anjos. A informação foi dada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem do Esportes DP.