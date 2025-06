Náutico inicia obras no telhado das quadras do Complexo Olímpico Antônio Serrano, nos Aflitos

Obras irão contemplar as duas quadras do espaço

Náutico inicia reforma importante na estrutura do clube (Matheus Cunha/CNC)

Foi dado início às reformas do telhado das quadras do Complexo Olímpico Antônio Serrano, nos Aflitos. As obras contemplam as duas quadras do espaço, que recebem treinos e aulas de escolinhas de modalidades como futsal, basquete e vôlei.