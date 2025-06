Real Madrid aposta em reforços para estreia na Copa do Mundo de Clubes

Com chegada de Arnold e Huijsen, Real Madrid estreia nesta quarta-feira (18/6), às 16h, contra o Al-Hilal

Real Madrid esteia no Mundial de Clubes (CHANDAN KHANNA / AFP)

O Real Madrid entra em campo, nesta quarta-feira (18/6), para fazer sua estreia na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A equipe merengue encara o Al-Hilal, às 16h (de Brasília), em Miami. Este será o primeiro jogo de Xabi Alonso no comando do time espanhol.