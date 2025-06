Cristiano Ronaldo presenteia Trump com camisa: 'Jogando pela paz'

Craque português presentou o presidente dos EUA em meio à tensão geopolítica no Oriente Médio

Cristiano Ronaldo foi campeão da Nations League (Divulgação/ X e ALEXANDRA BEIER / AFP))

O craque português Cristiano Ronaldo presentou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com uma camisa da seleção portuguesa autografada e uma mensagem de paz.

A vestimenta foi entregue por António Costa, presidente do Conselho Europeu, durante cúpula do G7 na segunda-feira (16/6). “Ao presidente Donald Trump. Jogando pela paz”, diz a frase escrita pelo astro do Al-Nassr e da seleção portuguesa.