Torcida do Sport cobra reforços e critica valores da saída de António Oliveira

Presidente Yuri Romão, diretor geral de futebol Enrico Ambrogini e executivo de futebol Thiago Gasparino (Paulo Paiva/Sport Recife)

A cobrança da torcida do Sport por contratações no clube ganhou força nos últimos dias. Após não anunciar nenhum reforço durante a janela de transferências aberta no período da Copa do Mundo de Clubes, utilizada pelas equipes como uma oportunidade para ajustar os elencos, a diretoria rubro-negra vem lidando com uma massa rubro-negra ansiosa pela chegada de reforços para mudar o rumo da temporada.