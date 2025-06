"Todos com Kuki": Náutico promove leilão solidário em parceria com a Play For a Cause para apoiar ex-atacante

A ação foi lançada oficialmente na última segunda-feira (16) (Divulgação)

Um dos maiores ídolos da história do Náutico, Kuki enfrenta um grande desafio em sua vida fora das quatro linhas. Em abril deste ano, o ex-atacante sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, desde então, vem necessitando de cuidados médicos especializados. Para apoiar sua recuperação, o Náutico se uniu à plataforma de impacto social Play For a Cause e lançou a campanha "Todos com Kuki", que inclui um leilão solidário entre os dias 16 e 26 de junho.