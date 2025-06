Fluminense domina Borussia Dortmund, mas falha no ataque e empata na estreia do Mundial

O time carioca se frustra com o empate sem gols com o clube alemão nesta terça-feira (17), no Metlife Stadium

Fluminense empata na estreia da Copa do Mundo de Clubes ( FRANCK FIFE / AFP)

Como fez o Palmeiras contra o Porto, o Fluminense dominou um rival europeu, pressionou e perdeu todas as principais chances que criou em sua estreia no Mundial de Clubes. O time carioca se frustra com o empate sem gols com o Borussia Dortmund nesta terça-feira, 17, no Metlife Stadium, arena que recebeu pouco mais de 34 mil torcedores, a maioria deles tricolores.