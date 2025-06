Flamengo estreia no Mundial de Clubes com vitória sobre o Espérance

Rubro-negro venceu o time da Tunísia por 2 x 0 e agora é líder de seu grupo, à frente do Chelsea, com quem joga na sexta-feira (20/6)

O Flamengo venceu Espérance por 2 a 0 (Gilvan de Souza/Flamengo)

Vitória rubro-negra. Na noite desta segunda-feira (16/6), o Flamengo estreou no Mundial de Clubes somando três pontos. O time do técnico Filipe Luís venceu, sem sustos, o Espérance, da Tunísia, por 2 x 0, e assume a liderança do Grupo D da competição. O Rubro-negro empata em todos os critérios com o Chelsea, mas fica à frente no número de cartões amarelos recebidos.