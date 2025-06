Santa Cruz é o dono da melhor campanha da Série D

Jogador Thiago Galhardo (Rafael Vieira)

Com uma campanha consistente e empolgante, o Santa Cruz desponta como o grande destaque da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. Após nove rodadas, o Tricolor do Arruda soma 22 pontos, fruto de sete vitórias, um empate e apenas uma derrota, o que representa 81% de aproveitamento, o melhor entre os 64 clubes que iniciaram a competição nacional.