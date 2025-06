Hélio dos Anjos se emociona ao falar sobre Kuki e destaca papel do ídolo

Hélio dos Anjos elogiou competitividade do Náutico diante das dificuldades (Rafael Vieira / DP Foto)

A noite da última segunda-feira (16) foi marcada por emoção e reverência no Estádio dos Aflitos. O ídolo alvirrubro Kuki retornou ao palco onde fez história para acompanhar o duelo entre Náutico e Maringá, em partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro. Esse foi o primeiro jogo que o ex-atacante assistiu presencialmente após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em abril deste ano.