Hélio dos Anjos destaca atuação do Náutico contra o Maringá, mas pondera oscilação ao gramado dos Aflitos

O treinador alvirrubro avaliou a diferença no desempenho da equipe nos dois tempos da vitória frente ao Maringá

Hélio dos Anjos elogiou competitividade do Náutico diante das dificuldades (Rafael Vieira / DP Foto)

O Náutico venceu nesta segunda-feira (16) o Maringá pelo placar de 2 a 1, nos Aflitos, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Timbu mostrou grande desempenho da primeira etapa e levou um placar de 2 a 0 para o intervalo. No segundo tempo, a situação mudou e o time enfrentou dificuldades para manter o resultado positivo.