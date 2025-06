Náutico vence o Maringá nos Aflitos e se aproxima do G8 da Série C

Náutico reencontra o caminho das vitórias contra o Maringá nos Aflitos (Rafael Vieira / DP Foto)

Após sequência negativa de quatro jogos sem vitória, o Náutico voltou a vencer um jogo na temporada. O Timbu bateu o Maringá nesta segunda-feira (16) por 2 a 1, nos Aflitos, e se aproximou do G8 da Série C do Campeonato Brasileiro, em duelo pela 9ª rodada. Os gols alvirrubros foram marcados por Igor Pereira e Patrick Allan, no primeiro tempo, enquanto Negueba descontou para os visitantes já na segunda etapa, em cobrança de pênalti.