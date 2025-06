Sport retoma treinamentos em campo e dirigente promete intensidade para virar a chave

Jogadores do Sport durante treinamento no CT José de Andrade Médicis (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport voltou aos treinamentos com bola nesta segunda-feira (16) no CT José de Andrade Médicis para iniciar uma nova etapa na luta contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Em meio à crise, o trabalho no período de intertemporada deve ser crucial para o Leão, que segue na lanterna da competição, com apenas três pontos conquistados e sem saber o que é vencer após 11 rodadas.