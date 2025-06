Felipe Alves rebate vaias da torcida do Santa Cruz

Felipe Alves rebate críticas da torcida após falha na saída de bola (Evelyn Victoria/SCFC)

Mesmo com a vitória do Santa Cruz por 2 a 0 sobre o Sousa-PB, no estádio do Arruda, pela Série D, o goleiro Felipe Alves foi alvo de críticas e vaias da torcida após cometer uma falha grave na saída de bola durante o primeiro tempo. O erro quase resultou em gol do adversário, gerando insatisfação imediata nas arquibancadas do Arruda. Ciente da repercussão negativa, o arqueiro se pronunciou após a partida, reconheceu o equívoco, mas defendeu o estilo de jogo proposto por Marcelo Cabo.