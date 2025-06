Técnico do Botafogo projeta 'noite perfeita' contra o PSG no Mundial

No último domingo (15), o Glorioso venceu o Seattle Sounders por 2 a 1, com gols marcados por Igor Jesus, Jair (Botafogo) e Roldán (Seattle)

PSG e Botafogo se enfrentam na próxima quinta-feira (19), às 22h (Vítor Silva/Botafogo)

Apesar da vitória na estreia no Mundial de Clubes, o técnico Renato Paiva apontou falhas que o Botafogo precisa resolver para o importante e difícil jogo contra o Paris Saint-Germain, na quinta-feira, pela próxima rodada do Grupo B. O treinador projeta uma "noite perfeita" para o time carioca poder bater de frente com o atual campeão da Champions League.