Atletas do Palmeiras dizem: 'Batemos de frente com qualquer um'

Estevão foi eleito o melhor em campo no jogo de estreia do Palmeiras (Cesar Greco/ Palmeiras)

Todos os jogadores do Palmeiras que falaram com a imprensa após o empate sem gols com o Porto, no domingo, demonstraram frustração, mas mais orgulho pela atuação da equipe, que dominou parte importante da partida e não teve a eficácia necessária para vencer seu primeiro compromisso no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.