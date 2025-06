Flamengo estreia no Mundial de Clubes; saiba onde assistir

Com dois títulos conquistados em 2025 e líder do Campeonato Brasileiro, Flamengo chega em bom momento para o Mundial de Clubes

O Flamengo estreia nesta segunda-feira (16) pelo Mundial de Clubes ( Gilvan de Souza/Flamengo)

Na noite desta segunda-feira (16/6), o Flamengo estreia no Mundial de Clubes. E o seu primeiro adversário na competição é o Espérance, da Tunísia, maior campeão do campeonato local com 33 títulos, 22 a mais do que o segundo colocado. Os times se enfrentam às 22h (horário de Brasília). A partida será transmitida na Globo, SporTV, CazéTV (Youtube) e nas plataformas de streaming Globoplay, DAZN, Amazon Prime Video e Disney+.