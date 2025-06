Beto Lago: "Vitória, mas também discussões sobre a SAF do Santa Cruz'

Thiago Galhardo já marcou cinco gols com o Santa Cruz na Série D de 2025 (Rafael Vieira/DP Foto)

O som do Arruda

O Santa Cruz conquistou mais uma vitória, superando o Sousa por 2x0, resultado que não apenas reverteu a imagem negativa deixada pela derrota para o Ferroviário, mas consolidou o Tricolor como líder isolado de seu grupo. E, agora, ostenta também a melhor campanha entre todos os clubes da Série D, caminhando a passos firmes em direção à classificação para o mata-mata. Mais significativo do que os três pontos foi o reencontro dos torcedores com o que muitos consideram sua “verdadeira casa”. A atmosfera no estádio foi bem diferente, após a repercussão da proposta vinculante da Coral Participações para assumir a SAF do clube. O Arruda, por sinal, tornou-se assunto recorrente nas rodas de amigos que se reuniram para assistir ao jogo. Em bares e arquibancadas, nas fotos e nos relatos nas redes sociais que denunciaram o estado de um estádio marcado pelo desgaste do tempo e pelo descaso. Recebi diversas mensagens de amigos refletindo sobre a entrevista que fiz com o presidente Bruno Rodrigues. Aqueles que apoiam a proposta citam os argumentos apresentados pelo dirigente, enquanto os críticos se lembram do que foi feito no passado para transformar o José do Rego Maciel no que muitos chamam de “Mundão”. Esse diálogo e debate se revelam fundamentais na história centenária do clube. Ontem, o som do Arruda ecoou festas e sorrisos, mas agora devemos transformar essa empolgação em discussões construtivas. É primordial que o torcedor coral tenha pleno acesso à proposta em questão. Em breve, será a hora de a torcida decidir, em Assembleia Geral, o futuro do Santa Cruz Futebol Clube.