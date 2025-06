Náutico x Maringá: veja onde assistir o jogo pela 9ª rodada da Série C

Náutico busca subir na tabela da Série C (Gabriel França / CNC)

Agora com o foco total na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico recebe o Maringá nesta segunda-feira (16), às 19h30, no estádio dos Aflitos. A partida é válida pela 9ª rodada da Terceirona e terá transmissão do DAZN e do Nosso Futebol+.