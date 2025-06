Botafogo leva susto, mas vence Seattle na estreia do Mundial de Clubes

O Botafogo foi o primeiro brasileiro a vencer no Mundial (Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo fez sua tão aguardada estreia no Mundial de Clubes na noite deste domingo, dia 15, invadindo as primeiras horas de segunda-feira no Brasil. O torcedor carioca que ficou acordado para assistir seu time sofreu com o segundo tempo, mas saiu satisfeito pela vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders, na casa do adversário.