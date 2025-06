Santa Cruz ultrapassa 100 mil torcedores em quatro jogos na Série D

Santa Cruz ultrapassa marca de 100 mil torcedores na Série D do Brasileiro e comprova novamente força da torcida no estádio do Arruda

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Clube querido da multidão. Mesmo disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz segue demonstrando a força da sua imensa torcida. Após apenas quatro jogos como mandante na competição, a Cobra Coral ultrapassou a marca de 100 mil torcedores presentes no estádio do Arruda, número que impressiona e reforça a tradição do Tricolor no cenário nacional.