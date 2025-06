Treinador aponta atuação distinta entre tempos, mas celebra momento do Santa

Marcelo Cabo faz grande trabalho no Santa Cruz (Rafael Vieira/DP)

O técnico Marcelo Cabo demonstrou satisfação com o desempenho do Santa Cruz após a vitória sobre o Sousa-PB, por 2 a 0, no Arruda. O resultado garantiu a Cobra Coral a liderança geral da Série D do Campeonato Brasileiro. Mesmo reconhecendo oscilações durante a partida, o treinador valorizou o controle do jogo e o aproveitamento expressivo da equipe na competição nacional.