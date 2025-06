SÉRIE D

Santa Cruz vence Sousa e assume melhor campanha geral da Série D

Invicto como mandante na Quarta Divisão, o Santa Cruz venceu o Sousa-PB, por 2 a 0, neste domingo (15), no estádio do Arruda, em jogo válido pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória tricolor foram marcados por Thiago Galhardo e Thiaguinho, ambos no primeiro tempo. Com o resultado e o tropeço do ASA-AL na rodada, a Cobra Coral assumiu a liderança como melhor campanha geral da competição nacional.

Marcos Leandro

Publicado: 16/06/2025 às 07:35