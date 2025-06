Plata e Alex Sandro treinam e reforçam o Flamengo contra o Espérance na estreia no Mundial

Plata e Alex Sandro (Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo realizou neste domingo, em Atlantic City, nos Estados Unidos, seu último treino antes da estreia no Mundial de Clubes. O técnico Filipe Luís tem novidades para a estreia do Espérance, na Tunísia, nesta segunda-feira, às 22h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.