Brasil conquista primeiras medalhas no Mundial de Judô

Shirlen Nascimento conquistou o bronze, primeira medalha do Brasil no Mundial, e Daniel Cargnin a prata, na categoria até 73 kg

Judocas Shirlen Nascimento e Daniel Cargnin (Beatriz Riscado/CBJ)

Neste domingo (15/6), terceiro dia de Mundial de Judô, que acontece em Budapeste, na Hungria, o Brasil conquistou duas medalhas. Na categoria até 57 kg, Shirlen Nascimento conquistou a medalha de bronze após vencer Maysa Pardayeva, judoca do Turcomenistão. Um pouco mais tarde, Daniel Cargnin ficou com a prata após perder a decisão do ouro para o francês Joan-Benjamin Gaba.