Saiba onde assistir à estreia do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes

Artur Botafogo (Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo vai estrear no Mundial de Clubes. Na noite deste domingo (15/6), às 23h, o time brasileiro enfrenta o Seattle Sounders, no estádio Lumen Field, na cidade rival. Com PSG e Atlético de Madrid, o confronto contra os americanos tem tudo para ser mais tranquilo no Grupo B do Glorioso.