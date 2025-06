Santa Cruz x Sousa: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Série D

A Cobra Coral e o Dinossauro do Sertão se enfrentam neste domingo (15), às 17h, no estádio Arruda, pela nona rodada da Série D

Vitoria do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Em busca de reação após a primeira derrota na Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz volta a campo neste domingo (15), às 17h, para enfrentar o Sousa-PB, no Estádio do Arruda. O confronto é válido pela nona rodada do Grupo A3 da competição e marca o reencontro da equipe pernambucana com sua torcida após a quebra da invencibilidade.