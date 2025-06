Retrô empata fora de casa com lanterna Anápolis e segue no Z4

Fênix não passou de um 0 a 0 com o Anápolis-GO, neste sábado (14), no estádio Jonas Duarte, pela 9ª rodada da Terceirona

Retrô não faz boa campanha (RetrÔ Divulgação)

O Retrô não passou de um empate por 0 a 0 com o Anápolis-GO, neste sábado (14), no estádio Jonas Duarte pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes. O time goiano segue na lanterna, com sete pontos. Já a Fênix, com oito pontos, é o 17º colocado, abrindo a zona de rebaixamento.