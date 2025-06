Inter Miami e Al-Ahly empatam na abertura da Copa do Mundo de Clubes

Adversários do Palmeiras no inédito Mundial de Clubes da Fifa, Al-Ahly e Inter Miami fizeram uma agitada partida inaugural na noite deste sábado

Messi fez grande segundo tempo ( AFP)

Adversários do Palmeiras no inédito Mundial de Clubes da Fifa, Al-Ahly e Inter Miami fizeram uma agitada partida inaugural na noite deste sábado, dia 14. Em um jogo de metades completamente diferentes, acabou prevalecendo a igualdade sem gols: 0 a 0 para a equipe Lionel Messi diante do rival do Egito.